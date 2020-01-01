Краевые парламентарии ввели налоговые льготы для новых предпринимателей Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся вчера пленарном заседании депутаты краевого Законодательного Собрания рассмотрели в первом чтении введение законопроект о введении льгот для вновь регистрируемых индивидуальных предпринимателей. О результатах рассмотрения сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В законопроекте идёт речь о том, что новые льготные условия будут распространены на индивидуальных предпринимателей и организации независимо от вида деятельности и количества сотрудников, которые будут зарегистрированы на территории Пермского края с 1 января 2022 года и выберут налоговый режим «Упрощенная система налогообложения». Для них предложено максимально снизить ставки на отчисления в бюджеты.

В настоящее время для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения, установлена ставка по статье «Доходы» — 6%, по статье «Доходы-расходы» — 15%. Новая мера поддержки малого и среднего бизнеса предполагает максимально пониженные налоговые ставки в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации.

Напомним, с инициативой поддержать начинающих предпринимателей вне зависимости от сферы деятельности выступил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в середине октября на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Парламентарии приняли законопроект.

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