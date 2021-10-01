Facebook изменил своё название на Meta Под новым брендом будут объединены различные технологии и приложения компании Поделиться Поделиться Твитнуть

Марк Цукерберг / фото: itcrumbs.ru

Компания Facebook меняет своё название. С 28 октября она называется Meta, сообщил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Под новым брендом будут объединены различные технологии и приложения компании. В корпоративной структуре изменения не планируются.

Цукерберг сообщил, что в центре бизнеса Meta будет «виртуальная метавселенная», а не сервис Facebook. Поэтому пользователям Meta социальная сеть для использования других сервисов компании не понадобится.

Meta происходит от греческого слова «после». Как заяви Цукерберг, «для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то ещё».

По его словам, в будущей «метавселенной» человек, возможно, откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

Акции Facebook на фоне новостей об изменении названия выросли на 3,5%.

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