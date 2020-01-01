Среди вакцинированных от COVID-19 пенсионеров разыграли автомобиль Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На телеканале ВЕТТА прошёл розыгрыш автомобиля LADA Granta среди жителей старше 60 лет, которые в период с 6 сентября по 26 октября 2021 года привились от коронавируса.

Система случайным образом выбрала победителя. Им стал обладатель номера 59090141.

В ближайшее время организаторы лотереи свяжутся с победителем и расскажут, как забрать свой выигрыш.

Всего в течение месяца среди вакцинированных пенсионеров было разыграно около 650 призов. Акция была призвана стимулировать людей старшего возраста, находящихся в группе риска, пройти иммунизацию.

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