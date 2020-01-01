Сотрудницу Дома ребёнка в Перми осудили за взятку в 160 тыс. рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен приговор сотруднице «Дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы с нарушением психики». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на прокуратуру Пермского края.

Следствием установлено, что начальница отдела снабжения социального учреждения с 2015 по 2017 год получала от предпринимателя взятки на сумму более 160 тыс. рублей за покровительство при поставках детского питания.

Суд приговорил обвиняемую к трём годам колонии общего режима, а также лишил её права занимать должности в органах власти сроком на два с половиной года.





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