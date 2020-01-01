Мэрия Перми готова закупить уличные светильники на 328,9 млн рублей Оборудование должно быть поставлено до июня 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПАО "Пермэнергосбыт"

Администрацией Перми объявлен аукцион на поставку 11 тыс. комплектов светотехнического оборудования для наружного освещения. Начальная цена контракта составляет 328,9 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госуслуг.

При заключении контракта по согласованию с победителем закупки количество поставляемого товара может быть увеличено на сумму, не превышающую разницу между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта.

Все уличные светильники должны быть поставлены не позднее 1 июня 2022 года.

Дата и время окончания срока подачи заявок — 9 часов утра 12 ноября 2021 года, дата проведения аукциона — 16 ноября.

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