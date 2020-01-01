Андрей Стрельцов 24 спортсмена из Прикамья стали кандидатами на поездку в Пекин Они вошли в расширенный состав сборной России для участия в Зимней Олимпиаде Поделиться Поделиться Твитнуть

Олимпийский комитет России опубликовал список спортсменов, которые претендуют войти в число участников национальной сборной на Игры в Пекине. Всего в списке — 599 спортсменов, среди них и представители Пермского края.

Наиболее предпочтительнее шансы оказаться на главном спортивном форуме четырёхлетия — у пермских саночников, фигуристов и представителей фристайла.

XXIV Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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