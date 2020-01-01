Индекс промпроизводства в Прикамье за месяц снизился на 0,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Индекс промышленного производства Пермского края сократился в сентябре на 0,4% по отношению к августу 2021 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Основное снижение пришлось на добычу полезных ископаемых — на 1,7%, рост на 3% произошёл на предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром.

Вместе с тем, индекс производства по промышленным видам экономической деятельности в январе-сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,8%.

В обрабатывающих отраслях произошёл рост на 6,1%, в производстве электроэнергии и газа — на 1,4%, в водоотведении, сборе и переработке мусора — на 43,7%. В добыче полезных ископаемых зафиксировано снижение на 0,6%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.