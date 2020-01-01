Елена Синица Краевой парламент поддержал в первом чтении увеличение выплаты приёмным родителям за воспитание детей с ОВЗ После надбавки выплата составит 4,7 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

На пленарном заседании краевого парламента депутаты поддержали увеличение вознаграждения приёмным родителям за воспитание каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на 10%.

Напомним, по данным доклада министра социального развития Павла Фокина, сейчас на учёте в органах опеки состоят 10 177 детей-сирот. При этом 9644 из них воспитываются в замещающих семьях, а 3632 — в приёмных.

Отмечается, что в регионе числятся 710 детей-сирот с ограниченными возможностями. Сейчас вознаграждение приёмным родителям составляет 4,3 тыс. руб. Надбавка с 2022 года может составить 446 руб. В целом на эти цели в год планируется выделять из краевого бюджета 5,5 млн руб.

По окончании доклада у депутатов возник ряд вопросов.

«В пояснительной записке к законопроекту вы пишете, что всё плохо. Из 520 детей, при всех нынешних мерах поддержки, нам удаётся устроить в семьи менее 20%. То есть, проблема не решается. В связи с этим вы предлагаете увеличить вознаграждение для приёмных родителей на целых 446 рублей. Вопрос: вы действительно считаете, что такое унизительное повышение способно изменить ситуацию и оказать существенный социальный эффект?» — поинтересовался депутат от «Справедливой России — за правду» Илья Лисняк.

Секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова также считает, что эту сумму необходимо увеличить, так как «на 500 рублей даже тапочки не купишь».

Павел Фокин отметил, что ведомство предоставит информацию о всех имеющихся мерах поддержки. Ранее на заседании комитета по соцполитике Фокин сообщил, что помимо ежемесячных выплат для приёмных родителей в регионе предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на питание, одежду, обувь, мягкий инвентарь. Он также предложил Илье Лисняку записаться в рабочую группу по доработке данного проекта закона, где «подробно обсудят все вопросы».

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