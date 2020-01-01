Олеся Максименко В Перми согласованы колерные паспорта корпусов педуниверситета Завершить реставрацию центрального кампуса ПГГПУ планируется в 2023 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Википедия

Городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал колерные паспорта корпусов Пермского педуниверситета, расположенных на ул. Пушкина, 42 и 44, которые обновят в рамках ремонта. Для их отделки выбраны светло-серый и пыльно-серый цвета.

Кроме того, в рамках проекта «Пермь-300» к 2023 году будет отреставрирован главный корпус ПГГПУ на ул. Сибирская, 24, ограда с аркой, здание училища детей канцелярских служащих и флигель, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.