Олеся Максименко
В Перми согласованы колерные паспорта корпусов педуниверситета
Завершить реставрацию центрального кампуса ПГГПУ планируется в 2023 году
Городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал колерные паспорта корпусов Пермского педуниверситета, расположенных на ул. Пушкина, 42 и 44, которые обновят в рамках ремонта. Для их отделки выбраны светло-серый и пыльно-серый цвета.
Кроме того, в рамках проекта «Пермь-300» к 2023 году будет отреставрирован главный корпус ПГГПУ на ул. Сибирская, 24, ограда с аркой, здание училища детей канцелярских служащих и флигель, сообщает пресс-служба администрации Перми.
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