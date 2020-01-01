Елена Синица Краевой парламент принял в первом чтении бюджет Прикамья на 2021-2024 годы В 2022 году доходы краевой казны составят 182,8 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты краевого Заксобрания одобрили проект регионального бюджета на 2022-2024 годы. Решение было принято на заседании парламента 28 октября.

Согласно законопроекту, доходы краевой казны в 2022 году составят 182,8 млрд руб., а расходы — 198,3 млрд руб. В 2023 году доходы возрастут до 191,4 млрд руб., расходы — до 206,1 млрд руб. В 2024 году доходная часть бюджета составит 188,8 млрд руб., расходная —192,8 млрд руб.

Дефицит краевого бюджета не превысит 10% объёма налоговых и неналоговых доходов. Кроме того, размер госдолга будет меньше, чем планировалось ранее. В 2022 году он составит 50,3 млрд руб., в 2023-м — 64,8 млрд руб., в 2024-м — 68,7 млрд руб.

Бюджет, как и прежде, остаётся социально ориентированным. Почти 70% его расходов направлено на социальные программы.

«Главным приоритетом при формировании бюджета, как и прежде, остается человек. В сегодняшних условиях важно, в первую очередь, обеспечить финансами те сферы, которые напрямую связаны со здоровьем, безопасностью и комфортом жителей Прикамья», — отметил спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

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