Группа компаний ПЗСП начинает реализацию крупного инвестиционного проекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

На заседании экспертного совета Фонда развития промышленности принято решение о предоставлении группе компаний ПЗСП займа для реализации крупного инвестиционного проекта. С помощью займа предприятие организует импортозамещающее производство осажденного карбоната кальция, комовой и молотой извести, сообщает пресс-служба ПЗСП.

Новый проект подразумевает производство химически осаждённого карбоната кальция — инновационного продукта глубокой переработки природного сырья. Осаждённый карбонат кальция является наполнителем для создания различных композиционных материалов и вводится в композиционные смеси для придания им определенных эксплуатационных свойств. Синтетический материал отличается от природного наполнителя степенью дисперсности, более развитыми поверхностными свойствами, повышенным содержанием основного вещества, высокой степенью чистоты и белизны.

Карбонат кальция и получаемые из него продукты находят широкое применение в строительстве — в качестве компонента отделочных материалов, для изготовления цемента, стекла, керамических изделий. Также он востребован в фармацевтике, в косметике, пищевой промышленности. Однако крупнейшим потребителем химически осажденного карбоната кальция является целлюлозно-бумажная промышленность.

Общий потенциальный спрос в осажденном карбонате кальция в России составляет 19,3 тысячи тонн в год. Предприятие в рамках проекта планирует производить 5,58 тысячи тонн в год. Планируется, что осажденный карбонат кальция производства ПЗСП будет поставляться в различные регионы России и на экспорт.

За счет внедрения наилучших доступных технологий реализация проекта будет способствовать решению задач национального проекта «Экология» и достижению национальных целей развития по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

В ходе реализации проекта будет создано 44 рабочих мест, из них 12 высокопроизводительных. Общий бюджет проекта составляет 1,2 млрд рублей, из которых 499 млн рублей предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа.

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