Эксклюзивно для Перми: мировая премьера Te Deum Сергея Екимова Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Открытие XVI Международного фестиваля органной музыки(6+) Пермской филармонии станет по-настоящему возвышенным и впечатляющим. Следуя многолетней концепции «Орган +», мощные краски пермского клавишно-духового инструмента под руками органистки Ольги Бестужевой оттенят великолепное звучание Камерного хора «Нижний Новгород», глубоко потрясая и завораживая.

Вершинное событие вечера — написанная специально для фестиваля Пермской филармонии мировая премьера Сергея Екимова Te Deum для смешанного хора, органа и квартета солистов. Текст этого благодарственного гимна из христианского богослужения (лат. Te Deum laudamus — «Тебя, Бога, хвалим») относят к III—IV веку. За 1600 лет написано не меньше двух десятков музыкальных версий: к нему обращались Моцарт и Гендель, Верди и Пуччини, Брукнер и Берлиоз. По-своему прочувствовал этот духовный текст современный российский композитор.

— В исполнении камерного хора «Нижний Новгород» моя музыка звучит практически эталонно. Я могу подписаться под каждой нотой, под каждой интонацией. Руководителю хора Ивану Стольникову удаётся уловить температуру моей музыки, её атмосферу, — не скрывает эмоций композитор, дирижёр, декан факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, профессор Сергей Екимов.

На взгляд художественного руководителя хора Ивана Стольникова, музыка Сергея Екимова — яркая, вобравшая в себя и черты стиля композитора, и современные кластерные гармонии, и традиционные черты жанра.



Впрочем, вся программа, которую представит Камерный хор «Нижний Новгород» под управлением Ивана Стольникова получилось чрезвычайно интересной. В первом отделении концерта камерный ансамбль совместно с Ольгой Бестужевой исполнят программу для органа и хора, которая объединяет в себе таких авторов, как Шарль Гуно, Николас Брунс, Бенджамин Бриттен, Арво Пярт — разные стили, разные композиторские школы.

Во втором отделении состоится знакомство с творчеством двух известных композиторов нашего времени: Дмитрия Батина- широко известного и любимого в Перми, и Сергея Екимова — петербургского композитора. Прозвучат опусы для хора a’capella на стихи И. Бродского, Ф. Глинки, Г. Нарекаци, сочинения на народные тексты.

Кстати, оба автора будут находиться в зрительном зале, что, конечно, повысит эмоциональный градус вечера. Как выяснилось, Дмитрий Батин и Сергей Екимов — близкие друзья Ивана Стольникова по творчеству, с которыми он идет по жизни вместе уже много лет.

Также давно художественный руководитель хора «Нижний Новгород» знаком и с Ольгой Бестужевой: параллельно учились в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки и делали первые шаги каждый в своем направлении.

В настоящее время Ольга является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, ведущим педагогом и исполнителем на кафедре органа Нижегородской консерватории. Одна из последних её побед — на международном конкурсе в Московской консерватории.

— Уверен, что мастерство и талант Ольги не оставит никого равнодушным. Я рад, что родилась такая интересная и необычная программа, и мы можем представить её у вас в Перми, в великолепном Органном зале. Для нас большая честь открывать фестиваль и дарить слушателям свое творчество. Я от всего сердца благодарю руководство филармонии за приглашение и возможность в непростое время выступить в культурной столице Урала. Для меня Пермь — не чужой город. Здесь живут мои коллеги, друзья, замечательные музыканты, в моем классе Нижегородской консерватории обучаются талантливые студенты из Перми. В 2023 году Камерному хору «Нижний Новгород» исполнится 50 лет. Он был основан выдающимся хоровым деятелем, имя которого знакомо всей стране, — народным артистом России Львом Константиновичем Сивухиным. И этот визит хора в Пермь будет первым за почти полувековое существование коллектива, — говорит Иван Стольников.

К прямой трансляции открытия XVI Международного фестиваля органной музыки присоединятся многочисленные филиалы Виртуального концертного зала Пермской филармонии в территориях края.



31 октября в 19.00. Органный концертный зал.

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