Елена Синица Дмитрий Махонин: «У нас есть сложности в виде нехватки медперсонала» Власти планируют расширить программу поддержки молодых специалистов Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В период с 2022 по 2024 годы на сферу здравоохранения в Прикамье из всех уровней бюджета выделят 191 млрд руб. Об этом в рамках ежегодного послания сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин на пленарном заседании Заксобрания.

Губернатор сообщил, что за эти три года планируется построить 30 объектов здравоохранения

«У нас нет сложностей с материальным обеспечением медицинских учреждений. Нет проблем с возможностью развёртывания новых коек. У нас не хватает персонала», — отметил Махонин.

Он также добавил, что в отрасль необходимо привлекать молодых специалистов. С этой целью власти планируют расширить программу поддержки молодых специалистов. В частности, рассматривается возможность компенсации съёма жилья для среднего медицинского персонала.

По словам Дмитрия Махонина, также важно уделять внимание капремонту медучреждений, так как «жители должны видеть, что медицина — это не грязная тряпка на входе, а действительно комфортная среда».

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