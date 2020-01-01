В Пермском крае уничтожено полторы тонны санкционных яблок, груш и орехов Выявлено более 37 тыс. единиц контрафактной продукции Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская таможня подвела итоги работы за девять месяцев 2021 года. Как сообщили в ведомстве, за этот период выявлено и уничтожено 1 449 кг санкционных товаров (яблок, груш, орехов). За аналогичный период прошлого года таможенники выявили всего 316 кг санкционных фруктов.

Кроме того, по результатам проведенных мероприятий выявлено 34,7 тыс. единиц немаркированной продукции и 37,7 тыс. единиц контрафактной продукции с нанесенными товарными знаками. Речь идёт об одежде, обуви, табачной продукции, чехлах для телефонов, рыболовных товарах, уточняет ВЕТТА.

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