В Пермском крае детские сады оштрафованы на 600 тысяч рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Специалисты Роспотребнадзора в третьем квартале 2021 года проверили работу 73 детских садов в части условий воспитания, обучения, развития, питания и оздоровления детей и выявили нарушения. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ведомство.

В ходе проверок выявлены несоблюдение требований дезинфекционного режима в учреждениях, нарушения ведения документации пищеблока и медицинского блока, а также нарушения требований при отборе суточных проб.

В результате вынесено 59 постановлений о наложении штрафов на должностных и юридических лиц. Общая сумма штрафов составила более 600 тыс. руб.

На сегодняшний день большинство нарушений в учреждениях дошкольного образования устранено.

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