Мария Сыропятова В Перми сделали скидки по арендной плате для ТОСов, НКО и учреждений образований Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

В 2022 году скидки по арендной плате за пользование муниципальным имуществом получат некоммерческие организации (НКО), территориальное общественное самоуправление (ТОС), частным образовательным учреждениям и политическим партиям. Решение об этом на пленарном заседании приняли депутаты Пермской городской думы.

Среди получателей преференций — политические партии «Яблоко» и «Единая Россия». На помещения 51,1 кв.м в доме Горсовета (ул.Екатерининская, 51) партия «Яблоко» получит скидку в 30%, ровно такую же скидку получит партия «Единая Россия» за помещения в 37,3 кв.м на ул.Закамской, 22.

Для сравнения в пермском «Мемориале» за свой офис в 46,6 кв.м на ул. Крупской, 40 получили скидку по арендной плате в 10%, а несколько ТОСов всего в 1%.

Среди общественных организаций, которые получили скидку (10%) за аренду помещений, — выставочный центр «Пермский музей кукол», «Гильдия мастеров» и «Ремесленный двор». Все они расположены на ул.Пермской, 80.

Скидку в 10% также получили несколько учреждений образования — частное профессиональное образовательное учреждение «Меркурий» и частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный комбинат потребительской кооперации».

Напомним, что по согласно порядку предоставления муниципальной преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате на скидку в 30% могут претендовать НКО, которые не занимаются деятельностью приносящую им доход. На скидку в 10% — НКО инвалидов, благотворительные организации, а также те, кто занимается деятельностью в сфере культуры, образования, физкультуры, школьного и массового спорта. ТОСы и НКО в сфере дошкольного образования могут получить скидку только в 1%.

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