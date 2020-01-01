ЦИК предложил включить председателя крайизбиркома в новый состав избирательной комиссии Прикамья Также в КИК рекомендована секретарь комиссии Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центризбирком России принял решение предложить губернатору Пермского края включить в новый состав Избирательной комиссии Пермского края созыва 2021-2026 годов кандидатуру действующего председателя крайизбиркома Игоря Вагина, сообщает пресс-служба крайибиркома.

Также ЦИК постановил предложить Законодательному собранию Пермского края для назначения в Избирательную комиссию Пермского края кандидатуру Татьяны Любарской, которая в настоящий момент занимает пост секретаря комиссии.

Напомним, что кандидатуры, предлагаемые ЦИК России, подлежат приоритетному назначению в состав комиссии.

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