Олеся Максименко Средняя зарплата за восемь месяцев 2021 года в Прикамье составила 43 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 7,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, за январь-август 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43276 руб. При этом реальная зарплата выросла на 1,8%.

Сообщается, что наибольшие зарплаты получают сотрудники сфер информации и связи (64,8 тыс. руб.), добычи полезных ископаемых (63,7 тыс. руб.) и финансов и страхования (59,7 тыс. руб.).

Наименьший уровень зарплат зафиксирован у работников, занятых в административной деятельности (27,9 тыс. руб.), сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве (26,4 тыс. руб.), а также в гостиницах и предприятиях общественного питания (23,9 тыс. руб.).

Добавим, в августе 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила 42557,6 руб., увеличившись по сравнению с августом 2020 года на 5%. При этом реальная зарплата снизилась на 1,4%.

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