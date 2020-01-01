Олеся Максименко Пермское УФАС обязало компанию «Гайнылес» снизить цены на тепло За нарушение Закона о защите конкуренции ресурсоснабжающей организации грозит штраф Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС России выявило в действиях ресурсоснабжающей организации Коми-Пермяцкого округа нарушение Закона о защите конкуренции.

Антимонопольное ведомство установило, что ООО «Гайнылес», занимающаяся поставками тепла в бюджетные и коммерческие организации, в 2021 году установило монопольно высокую цену на тепловую энергию — на 32,5% выше по сравнению с тарифом, определённым Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края.

При этом никаких предпосылок для увеличения цены в сравнении с ранее действующим тарифом антимонопольная служба не увидела. По словам руководителя Пермского УФАС России Александра Плаксина, «сам объём производимого теплового ресурса, состав потребителей и размер затрат на теплоснабжающую деятельность оставались неизменными».

Выяснилось также, что в своих расчётах компания искусственно занижала объём выпускаемой тепловой энергии, увеличив, таким образом, стоимость за одну гигакалорию. Кроме того, за увеличением цены на тепло антимонопольное ведомство усмотрело попытку ООО «Гайнылес» возместить свои затраты по иным видам коммерческой деятельности, не связанным с теплоснабжением.

Согласно выданному Пермским УФАС предписанию, до 22 ноября 2021 года ООО «Гайнылес» должно установить экономически обоснованную цену на тепло для своих потребителей. Также компании грозит оборотный штраф в размере от 1/100 до 15/100 суммы выручки от реализации соответствующих услуг, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

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