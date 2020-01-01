Синкретизм, Станиславский и никаких фонограмм! Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Пермская филармония в четвертый раз представила слушателям свой традиционный проект — Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки(6+).

По словам директора краевой филармонии, заслуженного работника культуры РФ Галины Кокоулиной, «этот проект создан как дань памяти и уважения великой династии, внесшей колоссальный вклад в развитие нашего региона и всей Горнозаводской цивилизации в целом. Среди задач фестиваля — «связь с корнями», продвижение культурного имиджа Пермского края; расширение международного, межнационального и межрегионального сотрудничества; активизация музыкальной деятельности и творческого потенциала хоровых коллективов Прикамья, России и Европы; популяризация хорового пения как самого доступного вида музыкального искусства; обеспечение преемственности и развития отечественных традиций вокально-хоровой культуры».

Три дня фестиваля — это три уникальных коллектива-хедлайнера, три разножанровых программы, три принципиально различных профессиональных подхода к подаче хорового материала.

Голос великой державы

Амбассадор первого дня — легендарный, старейший национальный коллектив России — Хор имени М.Е. Пятницкого под управлением художественного руководителя, народной артистки России А.А. Пермяковой, хормейстера А.А. Кузнецовой и дирижера, заслуженного артиста России Н.К. Гаврилова.

Выступление состоялось в рамках федеральной программы для национальных коллективов «Мы — Россия».

…Подобно нити рябиновых бус, вереница писаных красавиц в алых сарафанах поплыла по сцене Большого зала Пермской филармонии, воплощая абсолютную гармонию. Но вскоре умиротворяющее движение девичьего хоровода сменяется вихрем молодецкой пляски, энергия которой заставляет сердце рьяно колотиться в такт. Череда контрастов, буйство красок, смена ритмов сами по себе пробирают до дрожи, но главное здесь — слаженное многоголосие русского хора, чьи-то затухающие, то вспыхивающие вибрации трогают до глубины души. В момент, когда очередная нота вступает в резонанс с внутренней мелодией слушателя, становится понятно, почему «Хор Пятницкого» вошел в число национальных символов России.

Знаменитый коллектив был организован собирателем русского фольклора Митрофаном Ефимовичем Пятницким в 1910 году — в эпоху русского модерна, когда страна переживала всплеск интереса к национальным истокам. Традиционные костюмы, народные мелодии, лаконичная, но в то же время цепляющая подача — все в этом хоре привлекало внимание публики, пресыщенной европейской культурой и наконец-то открывшей для себя красоту исконной русской песни.

Вместе с тем, пронеся через десятилетия верность традициям, хор не только не устарел — он развил в себе способность адаптироваться к меняющимся реалиям и отвечать ожиданиям новых поколений. Коллектив превратился в настоящую творческую лабораторию XXI века, в рамках которой происходит удивительное слияние современных жанров и ритмов с вневременной народной стилистикой. Эффективность такого подхода подтверждается всенародной любовью, мировой популярностью и неизменно полными залами, которые хор собирает по всему миру.

И все же в чем именно заключается феномен «Хора Пятницкого»? Если брать «анкетные данные», то это 80 эталонных красавиц и красавцев, минимум 15 номеров в каждом выступлении, 3—4 смены костюмов. Это жанровый синкретизм: песня, танец, музыка. Это система Станиславского и никакой фонограммы.

Это то, за что хор превозносят. Но есть и то, за что его любят — за душевность и искренность, за характер и темперамент, за тонкую эмоциональность и бьющую через край экспрессию. За то, что составляет сущность этого коллектива: «Хор Пятницкого» — настоящее национальное достояние. Голос великой державы.

Онлайн трансляция концерта была доступна в 16-ти филиалах Виртуального концертного зала Пермской филармонии: Губахе, Ильинском, Чернушке, Скобелевке, Большой Соснове, Краснокамске, Чермозе, Чайковском, Усолье, Кудымкаре, Белоево, Ключах, Краснокамске, Добрянке, Голованово, Березовке.

«Дар» от двух Д

Главные герои второго дня под названием Viva La Musica! — мужской хор Пермской хоровой капеллы мальчиков под управлением лауреата премии Пермского края в сфере искусства и культуры и премии администрации города Перми в сфере культуры и искусства им. А. Немтина Дмитрия Батина и хор Kama сantabile отделения «хоровое дирижирование» Пермского музыкального колледжа (руководитель и дирижер, лауреат премии Пермского края в сфере искусства и культуры — Лариса Юркова).

Сюрпризы вечера не успевали сменять другу друга. Впервые на сцене Органного зала прозвучала Кантата «Дар» одного из самых исполняемых российских композиторов современности Леонида Десятникова. Для одних он живой классик, для других — загадка. Его стиль очень узнаваемый. Его музыка, довольно изощрённая, но в то же время достаточно демократичная, дарит знатокам интеллектуальное наслаждение.

Кантата «Дар» для тенора, мужского хора и камерного ансамбля на стихи Гавриила Державина была написана в 1981 году и заново инструментована в 97-м. Выразительная державинская поэзия привлекла композитора своей архаикой, громоздкими старинной лексикой, интонационным богатством, ритмом стиха и рваной, неоднородной стилистикой. Державинская ода — это смешение восхваления и сатиры, реальности и фантастики, восторга и самоиронии. В поисках музыкального отражения этих разноречивых особенностей, композитор пришёл к их гармоничному соединению через вкрапление «эстрадности» в академический музыкальный язык. Диалог с прошлым получился у Десятникова очень интересным и современным.

Премьерами стали и две чудесные Молитвы Фёдора Глинки — русского поэта, писателя, участника Бородинского сражения, награждённого Золотым оружием «За храбрость». Их положил на музыку пермский композитор Дмитрий Батин.

В программе прозвучали и другие замечательные произведения: богатое тембровыми красками духовное песнопение «Воскликните Господеви вся земля» Александра Гречанинова; проникновенный, драматически насыщенный четырехголосный концерт «Не отвержи мене во время старости» Максима Березовского — вершина его духовной музыки; три части из Реквиема французского композитора Габриэля Форе — очень светлой заупокойной мессы с доминирующим чувством веры в вечный покой и обретение совершенного счастья; удивительная Gloria из «Маленькой джазовой мессы» крупнейшего мастера современного хорового искусства, британского композитора Боба Чилкотта.

Аккомпанировал хорам камерный оркестр «Орфей» МАУК «ПермьКонцерт» (художественный руководитель и дирижер — Петр Юрков).

В концерте принимали участие: Даниил Юрков (тенор), Эдуард Морозов (баритон); ансамбль виолончелистов Пермского музыкального колледжа (руководитель — Татьяна Савина); Виктория Калинина (орган); Даниил Брюханов (бас-гитара); Илья Трофимов (ударные).

Душа, душою, о душе…

Жемчужина третьего дня Международного Строгановского фестиваля хоровой музыки — один из самых титулованных хоровых коллективов России — Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии отметил в прошлом сезоне свое 45-летие. Художественный руководитель и главный дирижер — выдающийся мастер хорового искусства России, народный артист России, профессор Владислав Новик.

Уральский камерный хор — один из лучших российских хоровых ансамблей. Ему подвластно исполнение самых сложных классических и современных произведений. Отечественная и зарубежная пресса неоднократно отмечала редкое по красоте пение a capella, неповторимый исполнительский почерк и высокий профессиональный уровень коллектива. Безупречный художественный вкус, стилистическая точность, виртуозная вокальная техника исполнителей отвечают запросам самой требовательной публики.

Своей высокой миссией Уральский хор считает сохранение национальных певческих традиций. Духовные сочинения русских композиторов уже многие годы определяют творческий имидж коллектива. Именно поэтому многие современные композиторы доверяют УГКХ премьерные исполнения своих произведений.

Пермские артисты с огромным успехом исполняют русскую хоровую музыку у себя на родине и за рубежом: в Польше, Финляндии, Эстонии, Италии, Дании, Германии, Франции.

Программа концерта «Пять веков русской духовной музыки» позволила слушателям пройти непростой путь длиной в пять столетий, наслаждаясь хоровым пением a capella. Был исполнен редчайший напев Валаамского монастыря «Днесь раждается от Девы» (XVI век) и прозвучали лучшие духовные песнопения таких русских композиторов, как Н. Дилецкий (XVII век); Д. Бортнянский (XVIII век); П. Чесноков, Н. Черепнин, П. Чайковский (XIX век); С. Рахманинов, Г. Свиридов, А. Шнитке (XX век) и наш современник Антон Висков.

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