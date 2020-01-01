Мария Сыропятова Краевое минтуризма отказалось от использования образа человека с головой медведя Ранее пермский блогер публично обвинил чиновников в плагиате Поделиться Поделиться Твитнуть

Эльнар Мансуров, блогер

В краевом минтуризма отказались от использования в своих проектах персонажа в маске медведя. Об этом на своей странице в инстаграм написал пермский блогер Эльнар Мансуров. Он сообщил, что получил от министра туризма и молодёжной политики Пермского края Юлии Ветошкиной письмо с извинениями.

«Сожалеем, что невольно обидели Вас. Мои предложения, направленные в первом сообщении, в силе», — цитирует блогер слова чиновницы.

Под предложением, вероятно, имеется в виду готовность к сотрудничеству с Эльнаром Мансуровым.

Напомним, на прошлой неделе блогер Эльнар Мансуров, создавший «бренд парня с головой медведя» 10 лет назад, обвинил в плагиате «Центр развития туризма Пермского края», подведомственный краевому минтуризма. Сначала в ведомстве извиняться не стали и ответили, что не считают это плагиатом «в силу распространённости».

Тогда Мансуров пригрозил, что подаст в суд на краевое минтуризма за незаконное использование бренда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.