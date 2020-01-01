В Прикамье может пройти Всероссийский форум по вопросам развития цифровой экономики «Perm-Цифровой период» Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провёл рабочую встречу с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максутом Шадаевым. Общение было посвящено вопросам связи и ИТ, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Махонин рассказал о достижениях региона в развитии цифровых технологий.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мы ставим перед собой задачу максимально использовать возможности цифровизации на благо жителей края. Так, в настоящее время в регионе создается Единый цифровой профиль жителя: мобильное приложение станет «единым окном», с помощью которого можно каждый сможет в том числе получать доступ к государственным и муниципальным услугам, пользоваться системами скидок и бонусов, оплачивать проезд в транспорте, пользоваться другими возможностями. Также активно обеспечиваем мобильной связью удаленные населенные пункты региона, развиваем стратегию цифровой трансформации по различным отраслям — все это направлено на повышение качества жизни в регионе.

Одной из ключевых тем совещания стала реализация проектов стратегии цифровой трансформации Пермского края.



Дмитрий Махонин подчеркнул, что власти края планируют ускоренными темпами обеспечить связью населенные пункты в категории 100-500 жителей и устранить «белые пятна» на региональных дорогах.



Прикамье готово выступить в качестве пилотного региона по созданию регионального сегмента Национальной системы управления данными, а также принять участие в разработке плана по созданию пилотных витрин субъектов РФ, отметил глава региона.



Кроме того, Прикамье выступило с инициативой проведения Всероссийского федерального форума по вопросам развития цифровой экономики «Perm-Цифровой период» в 2022 году. Форум планируется в формате выездной экспертной сессии, которая будет посвящена подведению промежуточных итогов Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления и обсуждению планов по внедрению проектов Стратегии в регионах РФ.

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