Десять микрорайонов Перми останутся без холодной воды 29 октября Ещё в одном микрорайоне ожидаются перебои с водоснабжением Поделиться Поделиться Твитнуть

Без холодной воды в пятницу, 29 октября, останутся десять микрорайонов Перми. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на «Новогор-Прикамье».

Отключения планируются с 22 часов 29 октября до 10 часов утра 30 октября в микрорайонах Акуловский, Верхняя Курья, Водники, Железнодорожный, Закамск, пос. Кировский, Комсомольский, Н. Водники, Октябрьский, Пролетарский, Судозавод.

Пониженное давление и перебои с водоснабжением будут наблюдаться и в м/р Крым.

Причина — отключение водоводов Гайва — Закамск.

Жителям рекомендуется сделать необходимые запасы воды на период отключения.

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