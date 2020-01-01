Елена Бардукова Утверждён план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Перми К 2030 году столица Прикамья должна занять лидирующие позиции в ПФО Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 26 октября, первый заместитель главы города Эдуард Хайруллин выступил на пленарном заседании Пермской городской думы с докладом о плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Перми на 2022-2026 годы.

Он сообщил, что стратегическое развитие краевой столицы сфокусировано на трех функционально-целевых направлениях, которые включают все национальные цели развития России. При этом в качестве приоритетов выделены развитие человеческого потенциала, создание условий для экономического роста и формирование комфортной городской среды.

По словам Эдуарда Хайруллина, одной из основных задач плана мероприятий является формирование современной образовательной среды. Планируется, что до конца 2023 года в Перми будет достигнута 100%-ная обеспеченность дошкольным образованием детей в возрасте до восьми лет. К 2026 году доля нормативно наполняемых образовательных учреждений должна составить 85%, а доля детей, обхваченных дополнительным образованием, — 83%.

Также в задачах плана до 2026 года — увеличение доли систематически занимающегося спортом и физкультурой населения до 63%, посетителей культурных мероприятий — более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. За счёт создания центров поддержки волонтёрства и популяризации добровольчества планируется вовлечь в волонтёрскую деятельность 11,7% жителей Перми.

Что касается экономической составляющей, стимулирование экономической активности и улучшение делового климата позволят увеличить объём инвестиций в основной капитал на душу населения до 141 тыс. руб. к 2026 году. Планируется также увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Доля граждан, вовлечённых в решение вопросов формирования комфортной городской среды к 2026 году должна составить не менее 40%.

Как отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, Стратегия социально-экономического развития города Перми — «фундаментальный документ, документ общегородского значения».

«Важно, чтобы развитие города было системным и плановым процессом, чтобы достигаемые результаты можно было измерить и оценить с конкретными показателями. Причем это должна быть не субъективная оценка, а то, что мы можем увидеть и измерить. Мы, безусловно, идем к реальным изменениям в лучшую сторону», — резюмировал спикер.

Добавим, в результате реализации Стратегии к 2030 году столица Прикамья должна достигнуть лидерских позиций по качеству жизни и экономическому развития как среди субъектов Приволжского федерального округа, так и по стране в целом.

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