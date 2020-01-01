Елена Бардукова Бюджет Перми на 2021-2023 годы уменьшился на 450 млн руб. Ряд городских проектов перешёл в ведение краевых властей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Во вторник, 26 октября, на втором заседании Пермской городской думы седьмого созыва первый заместитель главы города Эдуард Хайруллин представил изменения в бюджет краевой столицы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Предложенные поправки предполагают уменьшение объёма межбюджетных трансфертов, вызванного передачей министерству транспорта Пермского края полномочий по строительству автомобильной дороги по ул. Крисанова. В 2021 году произойдёт снижение на 158 млн руб., в 2022 — на 815 млн. руб., в 2023 году — на 1,4 млрд руб. Кроме того, проект предполагает высвобождение в текущем году 106 млн руб. средств городского бюджета.

Также предложено перераспределить средства между объектами бюджетных инвестиций капитальных ремонтов с учётом сроков выполнения работ. В 2021 году их объём уменьшится — на 264 млн. руб., а в 2022-2024 годах — увеличится на ту же сумму.

Согласно проекту, высвобождаемые средства будут направлены на увеличение расходов на зарплату сотрудников учреждений культуры и допобразования — 150 млн. руб. и кондукторов на два месяца дополнительно — 89 млн. руб. На исполнение судебных решений, в основном в сфере жилищных отношений будет выделено 56 млн., руб. на предоставление мер социальной поддержки гражданам, поживающем в аварийном жилье, — 10 млн руб., на возмещение затрат на содержание сетей наружного освещения — 30 млн. руб., на устройство ледовых городков в районах Перми и приобретение световых композиций — 18 млн. руб. Ещё 8 млн руб. направят дополнительно на организацию безналичной оплаты проезда.

По словам первого заместителя председателя Пермской городской думы Натальи Мельник, эксперты высказали достаточно много замечаний на предложенный администрацией города проект. Тем не менее, по её словам, уменьшение бюджета Перми примерно на 450 млн руб. связано с объективными причинами, и депутатам удалось учесть многие вещи, позволяющие решить накопившиеся в городе вопросы.

«В результате рабочих встреч и заседания профильного комитета мы все детально проработали и учли, проект предусматривает и ряд рекомендательных пунктов», — резюмировала вице-спикер.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.