Василий Петров утверждён в должности президента Пермского Политеха Этот пост он будет занимать до 25 октября 2026 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Василий Петров

Константин Долгановский

В министерстве науки и высшего образования РФ утвердили профессора, доктора технических наук Василия Петрова на должность президента Пермского Политеха, сообщили в пресс-службе вуза. Этот пост он будет занимать до 25 октября 2026 года.

«В качестве Президента Василий Петров продолжит участвовать в решении вопросов совершенствования учебной, научной, инновационной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности вуза, а также в деятельности попечительского совета, выстраивании коммуникаций с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и укреплении связей с выпускниками», — говорится в сообщении.

Напомним, с 2000 по 2011 годы Василий Петров занимал пост ректора Пермского Политеха, затем был назначен на должность президента университета.





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