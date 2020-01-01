Елена Бардукова Услугами компаний-аутсорсеров по организации питания школьников начальных классов пользуются 89% школ Перми Контроль качества питания ведётся на всех уровнях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 26 октября, в рамках Часа депутата на заседании Пермской городской думы заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов рассказал об организации бесплатного горячего питания школьников начальных классов.

Выступающий напомнил, что впервые соответствующая задача была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным 15 января 2020 года в ходе его ежегодного послания Федеральному Собранию РФ. С 1 сентября прошлого года бесплатное питание начали получать все ученики начальных классов муниципальных образовательных организаций Перми.

При этом, по словам Алексея Грибанова, в 89% пермских школ питание организуется силами сторонних организаций, и только в 11% — силами образовательного учреждения. Поставщиков услуг определяют путём проведения открытых аукционов в соответствии с ФЗ №223 и ФЗ №44-ФЗ. При этом особое внимание уделяется качеству услуги и квалификация персонала компании-аутсорсера.

Алексей Грибанов сообщил также, что на данный момент разработаны три согласованных с Роспотребнадзором типовых меню, рассчитанных на 12 дней. Для учащихся первой смены предусмотрены завтраки, второй — обеды. При наличии у ребёнка медицинских показаний меню корректируется.

«Стоимость питания ребёнка в день составляет 75,5 руб. При этом большая часть финансируется за счёт средств федерального бюджета — 478 млн руб. в год, средства краевого бюджета составляют 322 млн руб. Хочу сказать, что у нас достаточно высокий уровень норматива на организацию питания. Он сопоставим с уровнем Екатеринбурга и значительно выше, чем в городах-аналогах», — сообщил Алексей Грибанов

Депутат Сергей Медведев отметил, что происходит повышение цен, и поинтересовался, как власти планируют укладываться в норматив в дальнейшем. Замглавы администрации Перми ответил, что на следующий год в соответствии с нормативными актами запланирована индексация на 4,5%.

Что касается контроля качества питания, он осуществляется на трёх уровнях: внутреннем, ведомственном и общественном. Так, в 2020-2021 годах в школах города были проведены 352 проверки, по всем подготовлен план по устранению недостатков.

Депутат Сергей Стенно спросил, проводятся ли повторные проверки по устранению замечаний. Алексей Грибанов заверил, что департамент образования выйдет на повторные проверки школ.

В целом, по мнению депутата Ирины Горбуновой, с проведением регулярных проверок качество бесплатного горячего питания в пермских школах значительно улучшилось.

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