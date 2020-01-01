Елена Бардукова В Перми обсудили готовность краевой столицы к отопительному сезону Теплоснабжением обеспечены все социальные объекты и многоквартирные дома Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках Часа депутата на заседании Пермской городской думы 26 октября заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин представил доклад о начале отопительного сезона в краевой столице.

Он сообщил, что в ходе проверок готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов администрация проела проверки в отношении управляющих компаний, по результатам которых было составлено 397 протоколов об административных правонарушениях. В числе нарушений — несвоевременное завершение работ по капитальному ремонту общедомового имущества, мешающему началу старта отопительного сезона, непредоставление информации, подтверждающей готовность жилищного фонда, возникновение и устранение аварийных ситуаций.

Тем не менее, 7 сентября подача тепла началась в социальные объекты Перми, а с 14 сентября — в жилищный фонд. По данным на 29 сентября, в краевой столице запущены все объекты генерации тепловой энергии, сетевого хозяйства, теплоснабжением обеспечены все объекты социальной сферы и многоквартирные дома.

Депутат Дмитрий Фёдоров поинтересовался, что делать жителям частично расселённых домов, в которые уже отключены газ и отопление. По словам Игоря Субботина, такие дома находятся на электрообогреве, электрообогреватели выдают управляющие компании.

Депутат Владимир Манин спросил, будет ли в 2022 году реконструирована котельная в микрорайоне Чапаевский. Игорь Субботин ответил, что в следующем году объект будет взят в работу.

Депутат Олег Бурдин задал вопрос по работе по обнаружению бесхозных сетей. Игорь Субботин сообщил, что с начала 2021 года за специализированной организацией коммунального комплекса было закреплено 110 сетей теплоснабжения, признанных бесхозными. Кроме того, на признание, выявление и ремонт бесхозных сетей в инвестиционной программе «Пермской сетевой компании» заложены 2 млрд. руб.

«Работа продолжается», — заверил Игорь Субботин.

Он добавил также, что полную оценку готовности Перми к предстоящему отопительному сезону Ростехнадзор предоставит до 15 ноября 2021 года.

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