На «Азоте» стартовал юбилейный проект «90 — время роста» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стартовал проект, посвященный юбилею завода, — «90 — время роста». Об этом сообщают в пресс-службе предприятия.

Он объединит все мероприятия юбилейного года: конкурс среди трудовых коллективов завода «Под знаком качества», документальный медиа проект — «Династия» и многие другие. Сегодня совместно с Березниковским историко-художественным музеем им. И.Ф. Коновалова объявлен конкурс работ среди художников, пишущих в жанре индустриального пейзажа.

Эпоха первых пятилеток подарила стране не только новые города и «промышленные гиганты», но и сюжеты для развития нового жанра — индустриального пейзажа, подчеркивающего колоссальный масштаб человеческих возможностей и значение промышленности, определяющей уровень и качество жизни людей. Особое значение этот пейзаж приобрел в послевоенное время, когда восстановление сил страны было делом каждого советского человека. Индустриальные Березники в разные периоды запечатлели в своих произведениях Ф.Лехт, А.Тумбасов, А. Трапезников, Ж. Заграбова, Е. Шарецкая, Л. Старков.

Екатерина Найденова, заведующая художественной галереей Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова:

— Сохранение интереса к жанру, который транслирует художественное видение объектов промышленной среды, — важный аспект формирования городской идентичности, потому что Березники является крупным промышленным центром. Это влияет на развитие города, формирование его культурного пространства.

В выставочном проекте «Индустриальный пейзаж» найдет отражение романтика восстановления народного хозяйства — строительство крупных объектов промышленности, индустриальный рост города. Его итоги, а также сами работы можно будет увидеть весной 2022 года, когда город Березники и «Азот» отметят юбилей.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по связям с общественностью:

— 90 лет для предприятия действительно период роста. Накоплен богатый опыт и знания, развиваются технологии, и вместе с ними меняется внешний облик завода. Переплетение культуры и инженерной мысли — это те акценты, которые мы хотим показать через картины художников. Мы предлагаем вместе убедиться, насколько прекрасным может быть индустриальный пейзаж и люди, которые живут в этом пространстве.

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