Елена Синица
Профильный комитет ЗС поддержал законопроект об освобождении владельцев электромобилей от транспортного налога
Во вторник, 26 октября, состоялось заседание комитета Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам. В частности, был рассмотрен вопрос об освобождении организаций и физлиц, владеющих автомобилями исключительно с электродвигателями от уплаты транспортного налога.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая льгота может простимулировать автомобилистов перейти на экологически чистый транспорт.
В финансово-экономическом обосновании уточняется, что по данным на 2020 год, на территории края насчитывалось 20 таких автомобилей. В случае введения этой льготы сумма выпадающих доходов ежегодно будет составлять 300,4 тыс. руб.
При этом в рамках заседания комитета прозвучало мнение, что необходимо обозначить срок действия льготы.
В результате было принято решение доработать законопроект и рекомендовать принять его в первом чтении.
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