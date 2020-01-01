Елена Синица Профильный комитет ЗС поддержал законопроект об освобождении владельцев электромобилей от транспортного налога Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 26 октября, состоялось заседание комитета Заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам. В частности, был рассмотрен вопрос об освобождении организаций и физлиц, владеющих автомобилями исключительно с электродвигателями от уплаты транспортного налога.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая льгота может простимулировать автомобилистов перейти на экологически чистый транспорт.

В финансово-экономическом обосновании уточняется, что по данным на 2020 год, на территории края насчитывалось 20 таких автомобилей. В случае введения этой льготы сумма выпадающих доходов ежегодно будет составлять 300,4 тыс. руб.

При этом в рамках заседания комитета прозвучало мнение, что необходимо обозначить срок действия льготы.

В результате было принято решение доработать законопроект и рекомендовать принять его в первом чтении.

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