ПЗСП внедряет принципы бережливого производства Поделиться Поделиться Твитнуть

Тимофей Калмаков

пресс-служба АО «ПЗСП»

Группа компаний ПЗСП — один из крупнейших застройщиков и производителей стройматериалов в Пермском крае. Компания возводит жилой 17-этажный дом в микрорайоне Пролетарский на ул. Докучаева, 23 по новой технологии индустриального домостроения BAUM, сообщает пресс-служба компании.

При сотрудничестве с Региональным центром компетенций (РЦК) в ходе строительства этого объекта ПЗСП повышает эффективность производственных и строительных процессов, внедряя принципы бережливого производства.

Группа компаний ПЗСП является участником нацпроекта «Производительность труда». Итогом проекта должен стать ежегодный прирост производительности труда в России на 5% к 2024 году. Для этого правительство РФ оказывает ряд мер господдержки бизнеса, в том числе финансовое стимулирование, поддержка занятости, экспертная помощь. В Прикамье оператором нацпроекта является РЦК. Всего в крае в нацпроекте участвует 96 компаний.

Как говорит руководитель проектов РЦК Оксана Соболева, участие в нацпроекте позволит компании по-новому взглянуть на организацию процессов, научит видеть и устранять потери с помощью инструментов и принципов бережливого производства. Говоря о сотрудничестве с ПЗСП, она отметила, что на первом этапе работы будет проведена оценка планировки с точки зрения оптимальности. Затем пройдёт диагностика организации работы: как быстро выстроены рабочие процессы, насколько эффективны коммуникации между работниками.

«Итогом работы на ПЗСП должно стать улучшение всех этих показателей минимум на 10%. Это нижний порог эффективности нацпроекта, но обычно предприятия перевыполняют этот план», — констатирует Оксана Соболева.

Директор по строительству группы компаний ПЗСП Алексей Балашов рассказывает, что после изучения на этом объекте в рамках пилотного проекта будет изучено несколько производственных процессов, найдены способы их оптимизации. В дальнейшем компания сможет самостоятельно применять подобные технологии на всех этапах работы.

«Мы рассмотрим различные процессы — от копки котлована и погружения свай до строительства и сборки типового этажа по нашему новому технологическому модулю BAUM, который позволяет расширить спектр различных планировочных решений строительства, сократить сроки строительства. Сотрудничество с РЦК позволит нам быстро и профессионально подготовить целую команду экспертов по бережливому строительству. Затем мы сможем многократного применять эти приёмы и инструменты. Благодаря участию в нацпроекте мы планируем сократить сроки строительства и получить экономический эффект от повышения скорости, исключения лишних процессов, сокращения объемов потребления материалов», — пояснил Алексей Балашов.

Сотрудники ПЗСП уже начали проходить обучение принципам и инструментам бережливого производства. Впоследствии рабочая группа предприятия разработает план по внедрению улучшений и займётся их реализацией.

Добавим, что ПЗСП более 20 лет строит многоквартирное и индивидуальное жильё в Пермском крае и других регионах, а также является производителем и поставщиком строительных материалов широкого ассортимента. Сегодня компания применяет новую технологию индустриального домостроения BAUM, которая позволят создавать индивидуальные конструкции для каждого нового объекта.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщик: ул. Докучаева, 23 — ООО «СпецстройДокучаева, 23»

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