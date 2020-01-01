В Кировском районе Перми в рамках нацпроекта отремонтировали участок улицы Ласьвинской Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Пермском крае продолжается приемка готовых объектов в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, завершен ремонт на ул. Ласьвинской в Кировском районе Перми, на участке от ул. Маршала Рыбалко до ул. Магистральной, сообщили в региональном Минтрансе.

Участок дороги протяженностью 500 метров приведен в нормативное состояние на средства экономии с проведения весной конкурсных процедур. Стоимость ремонта составила 9,8 млн руб.



Отметим, работы выполняла подрядная организация ООО «ДСК «Магистраль». Согласно техническому заданию рабочие сфрезеровали старое дорожное покрытие, уложили верхний и выравнивающий слои нового асфальта, восстановили бортовые камни, отремонтировали парковочные карманы, а также остановки общественного транспорта и подходы к ним. Кроме этого был приведен в порядок газон: его засеяли семенами, которые прорастут уже следующей весной.



Приемочная комиссия, в состав которой вошли представители Министерства транспорта Пермского края, ФКУ Упрдор «Прикамье», сотрудники районной администрации, а также общественники, высоко оценили проделанные подрядчиком работы на объекте. В ходе проверки качества работ специалисты выявили небольшие нарушения в части установки дорожных знаков, а также состояния бордюрного камня на парковках (трещины). Подрядчик на сегодняшний день их уже устранил.

По словам главы Кировского района Михаила Борисова, ул. Ласьвинская — одна из главных дорог в Закамске. Она связывает центр района с микрорайоном Новый Крым, где всегда наблюдается высокий пешеходный и автомобильный трафик. «На ул. Ласьвинской были проблемы с парковкой, опасные участки с точки зрения дорожного движения. Сейчас на участке есть выделенные полосы для парковки, новая разметка, подходы к автобусным остановкам для маломобильных граждан. Наша задача в дальнейшем сохранить полученный объект в нормативном состоянии как можно дольше», — пояснил глава района.



Отметим, по поручению губернатора Дмитрия Махонина объекты нацпроекта теперь контрактуются сразу на два года. «Своевременный выбор подрядчика позволяет ему заранее подготовиться к дорожному сезону, который в наших климатических условиях строго ограничен по времени. Чем раньше мы поймем, что подрядчик недобросовестный, тем быстрее сможем выбрать новую подрядную организацию и реализовать планы по дорожному строительству без ухудшения качества работ», — отмечал глава региона. В настоящий момент уже законтрактованы все объекты нацпроекта 2022 года.

Напомним, национальный проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в 84 регионах России, в том числе в Пермском крае. Так, Прикамье в текущем году на эти цели выделено 2,4 млрд руб. На эти средства запланированы строительство, реконструкции и ремонты 55 объектов. Также на дорогах Перми модернизируются и устанавливаются новые светофоры, а на региональных трассах оборудуются интерактивные пешеходные переходы.

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