В начале ноября пермяки смогут приобрести квартиру от надежного застройщика по прежней цене Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

пресс-служба АО «ПЗСП»

С 8 ноября будет действовать новый прайс на строящиеся квартиры от группы компаний ПЗСП. Сейчас клиенты могут приобрести жилье по прежним ценам, сообщает пресс-служба ПЗСП.

Центральный банк России уже неоднократно поднимал ключевую ставку, вместе с ней растут и ставки по ипотечным кредитам. Поэтому если вы ещё размышляете о покупке квартиры — успевайте сделать это до конца ноябрьских праздников.

Группа компаний ПЗСП сегодня ведет строительство нескольких домов в разных районах города. Так, клиенты могут приобрести квартиру в жилых комплексах по адресам: Докучаева, 23, Яблочкова, 3, ул. Баранчинская, 16, Адмирала Ушакова, 65, Бульвар Гагарина, 18.

Кстати, выбрать квартиру от ПЗСП и забронировать её, а также отправить заявку на ипотеку можно не выходя из дома. Для удобства клиентов на сайте ПЗСП можно воспользоваться уникальным сервисом, который позволяет подать заявку на ипотечное кредитование и получить одобрение сразу нескольких банков.

Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/).Подробную информацию об изменении цен можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Баранчинская, 16 — ООО «СпейстройБаранчинская, 16», ул. Докучаева, 23 — ООО «СпецстройДокучаева, 23», ул. Адмирала Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники», ул. Бульвар Гагарина, 18 — ООО «СпецстройБульвар Гагарина, 18», ул. Яблочкова, 3 — ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».

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