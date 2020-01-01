Четыре инвестпроекта Пермского края получат льготные займы на сумму 615 млн руб в Фонде развития промышленности Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Эксперты Фонда развития промышленности РФ одобрили льготные займы четырем предприятиям из Пермского края. Общий объем финансовой поддержки составит 615 млн руб, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

ООО «ПЗСП-Кишерть» (входит в группу компаний «ПЗСП») профинансирует импортозамещающее производство осажденного карбоната кальция, комовой и молотой извести, используемые в строительстве, фармацевтике, косметике, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности. Общий объем инвестиций составит 1,2 млрд руб., из которых 499 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«ТД Урал ПАК» из Лысьвы модернизирует производство расходных материалов для монтажа электросетей. Общий бюджет проекта составляет 62,7 млн руб., из которых 35 млн руб. могут быть предоставлены ФРП, еще 15 млн руб.— в виде займа от Регионального фонда развития промышленности.

ООО «Эрготек» реализует проект по модернизации производства клеев-расплавов с остаточной липкостью, гранулированных клеев-расплавов и клеевых стержней под брендами «Эргомелт» и «Эрготак». Стоимость проекта составляет 120 млн руб., из которых половина — займы фондов: 40 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 20 млн руб.— от РФРП Пермского края.

ООО «Очерский завод напитков» планирует внедрить обязательную маркировку воды. Сумма льготного займа, который может быть предоставлен ФРП, составляет 5,87 млн руб.

Всего в Пермском крае федеральный и региональный фонды развития промышленности за все время работы выдали 57 займов на сумму свыше 9 млрд руб. Только за прошлый год фонды профинансировали 18 инвестиционных проектов предприятий региона на общую сумму 2,6 млрд руб.

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