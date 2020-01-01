Жительница Соликамска стала победителем форума iВолга с проектом по работе с трудными подростками Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Глава края Дмитрий Махонин встретился с молодыми пермяками — участниками и победителями форума Приволжского федерального округа «iВолга». Подробности встречи и общения молодых активистов и главы региона сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Форум «iВолга» в этом году прошёл в онлайн формате. От Прикамья было подано порядка 800 заявок.

По словам Дмитрия Махонина, iВолга — замечательная площадка для того, чтобы представить молодежи свои идеи и наработки, попробовать свои силы, заявить о себе, и, получить возможность реализовать проект.

Среди победителей грантового конкурса форума— Екатерина Кочкина из Соликамска. Она получила грант в размер 270 тыс. руб. на реализацию проекта «Воркшоп по ЗОЖ «X-side». В рамках проекта девушка предлагает организовать уличное движение для подростков, главными принципами которого является спорт, творчество и социально значимая деятельность.

По итогам встречи губернатор поручил профильным ведомствам оказывать необходимую поддержку и содействие финалистам форума при реализации проектов.

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