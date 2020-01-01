Елена Синица КСП: «Планируемые объёмы капитального строительства ежегодно не исполняются» За девять месяцев 2021 года процент освоения средств составил 22,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Геннадий Тушнолобов

Константин Долгановский

На капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры в 2022 году планируется направить 9,3 млрд руб. Это в 1,8 раза превышает уточнённый план 2021 года. Такие данные привёл председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Геннадий Тушнолобов на заседании инфраструктурного комитета краевого парламента.

При этом, Тушнолобов отметил, что «планируемые объёмы капитального строительства ежегодно не исполняются».

По данным КСП, за девять месяцев 2021 года процент освоения средств по этому направлению составляет 22,5%.

Из 62 объектов, включённых в адресную инвестиционную программу, не финансировался 21.

При этом, 31 объект должен был быть введён в эксплуатацию в 2021 году. Но 12 из них не финансировались совсем.

«Ежегодно мы отмечаем перенос сроков строительства объектов. В этот раз на 2022 год перенесено 11 объектов, которые должны были ввести в 2021 году», — добавил Геннадий Тушнолобов.

Он также обратил внимание, что в 2022-2024 годах в крае планируется построить девять крупных объектов. В их числе инфекционная больница, стационар краевой психиатрической больницы, зоопарк, краевая музыкальная школа и многофункциональный спортивный центр «Энергия».

«Мы запросили информацию, из девяти объектов проектно-сметная документация имеется только по четырём. Очень большие сомнения, что деньги понадобятся», — заключил глава КСП.

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