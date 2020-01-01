Мария Сыропятова В Пермском крае с 2022 года в пять раз могут снизить налог на жильё аграриев Поделиться Поделиться Твитнуть

Нынешний кризис даёт сельскому хозяйству шанс на феерический рост

Сергей Копышко

С 2022 года в Пермском крае планируют снизить налоговую ставку для сельхозпроизводителей на жильё, которое находится в их собственности. Законопроект внесён в Законодательное собрание Пермского края по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.

При стоимости недвижимости менее 3 млн руб. налог снизится с 1,6% до 0,3%, или в пять раз.

Напомним, что по федеральной программе «Комплексного развития сельских территорий» в Пермском крае можно улучшить условия проживания на селе. С 2020 года 52 семьи из 26 муниципалитетов получили социальные выплаты на строительство или приобретение жилья.

Общий объём финансирования — 70 млн руб.

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