Пермь примет фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» В программе фестиваля выставки, концерты, экскурсии, лекции и кинопоказы Поделиться Поделиться Твитнуть

С 29 октября по 1 ноября в Перми пройдёт Всероссийский фестиваль «Русское зарубежье: города и лица», посвященный истории и судьбам русских эмигрантов.

В программе фестиваля 12 мероприятий. Выставки, концерты, экскурсии, лекции, фильмы познакомят жителей с выдающимися русскими эмигрантами, их земляками, расскажут об их вкладе в научную и культурную жизнь России и других стран мира. Вход на все мероприятия бесплатный.

Одним из центральных событий фестиваля в Перми станет концерт в исполнении ведущих солистов Пермского театра оперы и балета. 1 ноября на сцене частной филармонии «Триумф» прозвучит вокальная и инструментальная музыка Рахманинова, Гречанинова, Прокофьева и Глазунова.

На сцене культурного пространства «Часовой завод» 29 октября пройдёт спектакль-концерт Альберта Макарова «Вертинский».

Лекция «От Перми до Лос-Анджелеса: художник-сказочник Константин Кузнецов» 1 ноября будет посвящена неизвестному на родине русскому художнику Константину Кузнецову — автору 26 графических романов. Его рисованные истории — не просто сюжетные адаптации произведений выдающихся писателей, от Пушкина и Гоголя до Толстого и Дюма, но авторские интерпретация текстов великих авторов, рассказанные языком новой формы.

Участники литературной гостиной «Bestsellerautorin: неизвестная знаменитая писательница родом из Перми» познакомятся с писательницей-пермячкой Алей Рахмановой. Ее книги стали бестселлерами в Австрии, где она жила в эмиграции, и издавались огромными тиражами. Однако они выходили на немецком языке и совершенно неизвестны российскому читателю. Встреча пройдёт 30 октября в Центральной городской библиотеке им. Пушкина.

В программе фестиваля также лекция «Михаил Осоргин: писатель-эмигрант, пермяк, масон», кинопоказ фильма «Пермская рябинка: путь княгини Волконской» о жизни и творчестве писательницы, представительницы известного дворянского рода, кинопоказ фильма «Грибушин. Повторение пройденного» об истории семьи пермских купцов и меценатов, лекция «Алины. С Севера Прикамья в Бразилию», посвященная истории эмиграции одной из богатейших чердынских купеческих семей, научно-популярная лекция «Путями милосердия. Чердынский Иоанно-Богословский монастырь в эмиграции».

Познакомиться с подробной программой и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте фестиваля.





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