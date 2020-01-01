В Пермском крае с начала года на пожарах погибли 228 человек В том числе 22 ребёнка Поделиться Поделиться Твитнуть

Пожар 12 июня на ул. Самолетной

Олег Антонов

С начала года в Прикамье произошло 3840 пожаров. Это больше, чем за тот же период прошлого года, на 13,7%. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на региональное управление МЧС.

За 10 месяцев на пожарах погибло 228 человек, в том числе 22 ребёнка. Ещё 209 жителей получили травмы.

Только за неделю с 18 по 24 октября в регионе произошло 69 пожаров, в огне погибло 7 человек, трое из которых — дети.

Наибольшая доля пожаров (55,2%) приходится на жилой сектор.

Основными причинами пожаров в 2021 году являются неосторожное обращение с огнём (1,9 тыс. пожаров), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (909), нарушение правил эксплуатации печей (567).

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