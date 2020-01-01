В Прикамье заблокировали четыре мошеннических сайта для кардинга Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Прокуратура Горнозаводского района Пермского края в ходе мониторинга сети Интернет выявила четыре информационных ресурса, на которых пользователям предлагалось провести незаконные финансовые операции, в том числе кардинг.

Так называется вид мошенничества, при котором производится операция с использованием платежной карты или её реквизитов, не инициированная или не подтверждённая её держателем. Реквизиты платежных карт, как правило, берут со взломанных серверов интернет-магазинов, платежных и расчётных систем, а также с персональных компьютеров (либо непосредственно, либо через программы удаленного доступа, «трояны», «боты» с функцией формграббера).

По итогам проверки прокуратурой в суд направлено административное исковое заявление о признании информации, содержащейся на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ.

Чусовской городской суд удовлетворил требования прокурора, и судебное решение вступило в законную силу. Ip — адреса выявленных мошеннических сайтов внесены в реестр запрещенной к распространению информации.

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