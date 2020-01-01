С начала года в Пермском крае выявлено 592 коррупционных преступления Самым популярным правонарушением стало взяточничество Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, за 9 месяцев 2021 года в Прикамье выявлено 592 преступления коррупционной направленности. Самое популярное — взяточничество, выявлено 392 факта: 21 — получения взятки, 66 — дачи, 22 — посредничества и 283 факта мелкого взяточничества.

Так, в январе этого года приговором Лысьвенского городского суда осуждена фельдшер местной поликлиники. Она признана виновной в получении от пациента 3 тыс. руб. за выдачу листка нетрудоспособности. Женщина приговорена к штрафу в 50 тыс. руб.

А в июне приговором мирового судьи в Лысьве мужчина признан виновным в покушении на дачу мелкой взятки сотруднику полиции за не составление протокола об административном правонарушении. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

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