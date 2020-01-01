За неделю в Пермском крае 28 тыс. человек заболели ОРВИ Отмечается превышение эпидпорога среди взрослых Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 18 по 25 октября в Прикамье зарегистрировано 28 тыс. случаев ОРВИ. Об этом «Рифей» сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Цифра соответствует показателю предыдущей недели. Отмечается превышение эпидпорога среди взрослых. Их доля в числе пациентов превысила 58%.

Среди заболевших ОРВИ циркулируют риновирусы, РС-вирусы, парагрипп. Вирусы гриппа не обнаружены.

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