На школьной научно-практической конференции в рамках VI городского исторического форума было представлено более 30 докладов Поделиться Поделиться Твитнуть

На площадке исторического парка «Россия — моя история. Пермский край» состоялась школьная научно-практическая конференция «Мой город Пермь». Мероприятие прошло в рамках VI городского исторического форума «Пермь — город на Каме» при поддержке Пермской городской думы и было посвящено грядущему 300-летию Перми, сообщает пресс-служба думы.

«Уже третий год подряд мы в рамках городского исторического форума проводим научно-практическую конференцию для учащихся. Интерес молодежи к истории Перми, стремление узнать, как жили предки, чего сумели добиться, сближает поколения, позволяет ощутить личную сопричастность к развитию города. Столице Прикамья очень нужны активные, целеустремленные, искренне любящие свою малую родину жители!» — отметил на открытии конференции заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.

Свои работы на конференцию представили 53 учащихся образовательных учреждений Перми. Акцент был сделан на роль реки Камы в судьбе краевого центра. На четырех секциях с докладами и презентациями выступили учащиеся начальной, средней и старшей школы. Всего на конференцию поступило 32 доклада.

Среди членов жюри — известные пермские историки, архивисты, библиотекари и педагоги.

По итогам конференции дипломы первой степени в своих секциях получили:

I секция

Котельникова Мария, МАОУ «Гимназия №33» г. Перми, 4 «А» класс. Тема «Влияние строительства КамГЭС на развитие Прикамья, его природу и экологию, исторические судьбы населения»

II секция

Чиртулова Ксения, Инженерная школа, 7 класс. Тема «Моя река»

Бусыгина Ульяна, МАОУ «Гимназия №10», 8 класс. Тема «Экологическое состояние Камского водохранилища по фитопланктону»

III секция

Мелехин Ярослав, МАОУ «Гимназия № 3», 6 «Г» класс. Тема Строительство Камской ГЭС: мифы и реальность

IV секция

Смирнова Полина, ГКОУ «Пермское президентское кадетское училище им. Ф. Кузьмина ВНГ РФ», 10 класс. Тема «Пермский водоканал. Качественный анализ водопроводной воды из г. Краснокамска в условиях школьной лаборатории».

Светлаков Данил, ФГКОУ «Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина ВНГ РФ», 10 класс. Тема «Образы реки Камы в воспоминаниях и публицистических произведениях».

Участникам были вручены также дипломы второй и третьей степени и спецпризы.

Победители в IV секции выступят на междисциплинарной научно-практической конференции «Река Кама в исторических судьбах города Перми». Она состоится в онлайн формате 11 ноября.

На сегодняшний день Оргкомитет конференции получил заявки от 31 участника. Тематика докладов весьма разнообразна и включает в себя самые различные аспекты взаимодействия человека и реки: судостроение и судоходство, гидроэнергетика, речной транспорт и речной туризм, экология Камы и ее притоков, влияние реки на градостроительство и архитектуру, камская набережная, река Кама в Отечественной культуре и многое другое.

Прием заявок на участие в научно-практической конференции продлен до начала ноября.

Информация о мероприятиях городского исторического Форума, в том числе Положение о научно-практической конференции, размещены на сайте Пермской городской Думы в разделе «Исторический Форум 2021 г.»

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