Олеся Максименко В Прикамье зафиксирован резкий рост количество «инфицированных» территорий Новые случаи COVID-19 выявлены в 37 муниципалитетах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи коронавируса обнаружены в 37 территориях Пермского края.

Наибольшее количество заболевших выявлено в столице Прикамья (315 человек), Пермском районе (72) и Березниках (31).

В Суксунском округе COVID-19 подтверждён у 26 жителей, в Чердынском — у 25, в Кишертском — у 23, в Кунгуре — у 19, в Александровском районе — у 16. В Берёзовском и Соликамском округах — по 14 заразившихся, в Краснокамском — 12, в Кунгурском районе — девять, в Кизеле, Осинском и Чусовском округах — по шесть, в Чайковском, Верещагинском, Добрянском и Нытвенском округах — по пять, в Губахе и Чернушинском округе — по четыре.

По трое заболевших — в Большесосновском районе, Лысьвенском, Ординском и Очёрском округах, по двое — в Горнозаводском, Сивинском и Октябрьском округах.

В ЗАТО Звёздный, Кудымкаре, Бардымском, Гайнском, Гремячинском, Карагайском, Оханском, Частинском и Юсьвинском округах выявлено по одному инфицированному.

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