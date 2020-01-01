Мария Сыропятова С началом ковидных каникул суды в Пермском крае скорректировали режим работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Об изменении режима работы в объявленные в Прикамье нерабочие дни объявили две судебные инстанции.

Так, с 25 октября в здание 17 арбитражного апелляционного суда запрещён доступ участникам процессов и слушателям, в него могут заходить только сотрудники суда. Данные об этом опубликованы на сайте судебного органа. Этот режим будет действовать до 3 ноября. При этом рассмотрению пока подлежат только дела в порядке приказного и упрощённого производства и те дела, которые не требуют физического присутствия участников процессов в здании суда. Остальные судебные заседания отменены.

В Арбитражном суде Пермского края просят воздержаться от участия в процессах лицам, не являющимися участниками судебных процессов, а также тем, кто не поставил прививку от коронавирусной инфекции.

В Пермском краевом суде и районных судах до 3 ноября режим работы останется без изменений.





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