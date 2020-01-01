Мария Сыропятова
Пермские чиновники определились с режимом работы в ковидные каникулы
Мэр Перми Алексей Дёмкин подписал распоряжение «О работе администрации города Перми в нерабочие дни в октябре-ноябре 2021 года». Документ опубликован на сайте администрации Перми.
Согласно распоряжению, дни с 25 по 29 октября, а также с 1 по 3 ноября объявляются рабочими для главы Перми, его заместителей, руководителя аппарата, а также руководителей департаментов, глав администраций районов Перми, а также других территориальных и функциональных подразделений мэрии Перми.
Также работать в эти дни должны будут руководители подведомственных учреждений городской администрации.
Рядовые сотрудники мэрии Перми будут выходить на работу выборочно. Руководитель аппарата администрации Перми определит количество муниципальных служащих и работников, которые будут выходить выполнять должностные обязанности с 25 по 29 октября, а также с 1 по 3 ноября.
Руководителям подведомственных учреждений рекомендовано определиться с числом необходимых на рабочих местах сотрудников.
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