Мария Сыропятова Пермские чиновники определились с режимом работы в ковидные каникулы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэр Перми Алексей Дёмкин подписал распоряжение «О работе администрации города Перми в нерабочие дни в октябре-ноябре 2021 года». Документ опубликован на сайте администрации Перми.

Согласно распоряжению, дни с 25 по 29 октября, а также с 1 по 3 ноября объявляются рабочими для главы Перми, его заместителей, руководителя аппарата, а также руководителей департаментов, глав администраций районов Перми, а также других территориальных и функциональных подразделений мэрии Перми.

Также работать в эти дни должны будут руководители подведомственных учреждений городской администрации.

Рядовые сотрудники мэрии Перми будут выходить на работу выборочно. Руководитель аппарата администрации Перми определит количество муниципальных служащих и работников, которые будут выходить выполнять должностные обязанности с 25 по 29 октября, а также с 1 по 3 ноября.

Руководителям подведомственных учреждений рекомендовано определиться с числом необходимых на рабочих местах сотрудников.

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