«Метафракс Групп» проиндексирует зарплаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

Топ-менеджмент «Метафракс Групп» принял решение о повышении фонда заработной платы с 1 ноября для всех предприятий Группы на территории России.

Размер повышения на каждом предприятии будет зависеть от его экономических возможностей, при этом размер индексации составит не менее 5%.На «Метафракс Кемикалс» с ноября заработная плата всех сотрудников будет проиндексирована на 10%.

«Метафракс Групп» регулярно проводит анализ конкурентоспособности заработных плат и влияния инфляции на их реальное содержание, —рассказал начальник отдела по персоналу и организационному развитию ООО «Метафракс Трейдинг» Иван Феоктистов. — За последнее время, кроме индексации на предприятиях «Метафракс Групп» были рассмотрены и приняты положительные решения по внедрению дополнительных систем материального стимулирования, точечным пересмотрам заработных плат по должностям и профессиям, наиболее востребованным на рынке труда».

«Метафракс Групп» уделяет особое внимание социальной, кадровой и молодежной политике. В рамках коллективного договора «Метафракс Кемикалс» предоставляет максимум социальных гарантий как настоящим, так и бывшим работникам предприятия. Компания работает над повышением качества жизни сотрудников и членов их семей, улучшением городской инфраструктуры, поддержкой здравоохранения, образования, спорта и культуры в территориях присутствия.

Предыдущая индексация заработной платы на «Метафракс Кемикалс» была проведена в мае 2021 года, её размер составил 5%.

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