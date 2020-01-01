В Прикамье 4,5 тысячи жителей Лямино обеспечены качественной водой Поделиться Поделиться Твитнуть

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Чистая вода» в Чусовском городском округе модернизирована система водоснабжения поселка Лямино. Подрядчик ООО «Стройпроект» завершил работы по прокладке новых сетей водоснабжения от Чусового до Лямино общей протяженностью порядка 4 км, сообщают в краевом минЖКХ.

Запуск водовода повысил надежность водоснабжения для порядка 4 500 жителей поселка. На эти цели из источников финансирования трех уровней направлено около 43,9 млн руб. При этом 95% суммы направлено из федерального бюджета, оставшиеся 5% — средства регионального и муниципального.



Кроме того, до конца года также будут завершена модернизация системы водоснабжения в городе Лысьва и городе Перми. В общей сложности это позволит улучшить качество коммунальной услуги для 238 тыс. человек.



Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин утвердил перечень объектов на территории Прикамья, которые стали участниками проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В список включены проекты 11 муниципалитетов Пермского края. После их реализации на территории Прикамья качество снабжения питьевой водой улучшится для 357 тыс. жителей края. В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край на эти цели получит из федерального бюджета 2,2 млрд руб.



Напомним, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на комплексную модернизацию системы водоснабжения в Кизеле, Гремячинске, Чусовом, Кунгуре, п. Юго-Камский Пермского района, с. Плеханово Кунгурского муниципального округа и поселке Щучье Озеро Октябрьского городского округа. Готовые проектные решения на комплексную модернизацию системы водоснабжения позволят этим муниципалитетам стать участниками национального проекта.

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