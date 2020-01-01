XVI Международный фестиваль органной музыки приглашает меломанов Музыкальный форум пройдет с 31 октября по 7 ноября в Органном концертном зале Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Совсем немного времени остается до старта главного осеннего события филармонии — ежегодного Международного фестиваля органной музыки. Что же ждет слушателей в Органном концертном зале в этом году?

На торжественном открытии фестиваля 31 октября выступят Камерный хор «Нижний Новгород» (художественный руководитель и главный дирижер — Иван Стольников) и Ольга Бестужева, орган. Важным событием концерта станет мировая премьера сочинения Сергея Екимова Te Deum в исполнении солистов, хора и органа.

На закрытии фестиваля 7 ноября выступит примадонна мировой оперной сцены, чей голос сравнивают с ограненным бриллиантом, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Татарстан Альбина Шагимуратова и органист Федор Строганов. В программе концерта — органные и вокальные произведения композиторов разных эпох: Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде, Вольфганга Моцарта, Камиля Сен-Санса, Франца Шуберта, Владимира Вавилова, а также сочинения самого Фёдора Строганова.

Следуя концепции фестиваля Орган+, король инструментов в этом году прозвучит:

1 ноября с джазовым ансамблем «Classy Jazz» п/у Олега Матвеева, за органом — Тимур Халиуллин (6+).

2 ноября впервые в истории фестиваля с электромузыкальным инструментом терменвоксом. Игра на терменвоксе выглядит как настоящее волшебство: исполнитель водит в воздухе руками и из воздуха появляются звуки, которые художник Николай Рерих назвал «музыкой сфер». Концертную программу(6+) представят московские музыканты — правнук изобретателя терменвокса, лауреат Премии Президента России Пётр Термен и лауреат международных конкурсов органистка Мария Черепанова.

3 ноября с Московским камерным оркестром под управлением скрипача-виртуоза «русского Паганини» Сергея Поспелова, за органом — Лука Гаделия(6+) .

5 ноября с трубой, солист — музыкант Токийского камерного оркестра Седзо Цумори (Япония), за органом — Наталья Летюк(6+) .

В Ночь искусств 4 ноября приглашаем прикоснуться к тайнам прошлого и услышать редчайшие музыкальные образцы древних цивилизаций — Месопотамии, Египта, Греции, Тибета, Индии. В концерте-спектакле(6+) участвуют этнофутуристический театр «ЭФИ» из Ханты-Мансийска и композитор-органистка Елена Коземиренко.

Два события фестиваля подготовлены специально для маленьких слушателей и их родителей.

2 ноября в 12:00 концерт-беседа(6+) для всей семьи «Детский альбом», исполнители: Мария Лобецкая, орган (Санкт-Петербург) и солисты Пермской филармонии Маргарита Соснер, сопрано и Василий Еговцев, скрипка.

5 ноября в 12:00 музыкально-литературная программа «Музыкальная шкатулка»(6+) по сказке В. Одоевского «Городок в табакерке». На сцене: заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, лауреат международных конкурсов Елена Коземиренко, орган и Народный артист России Владимир Гинзбург, художественное слово.

Билеты на все события органного фестиваля можно оплатить «Пушкинской картой».

Узнать подробности обо всех событиях и купить билет можно на сайте Пермской филармонии filarmonia.online.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.