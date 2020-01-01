В Пермь прибыла делегация Бельгийско-Люксембургской торговой палаты Поделиться Поделиться Твитнуть

Для обсуждения перспектив дальнейшего развития в Пермь прибыли Глава Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров, глава культурного направления деятельности организации Эдвин Дерде, а также представители бизнеса Королевства Бельгии и Великого Княжества Люксембург. Об этом сообщает пресс-служба компании ЛУКОЙЛ.

Вчера на площадке научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» делегация встретилась с заместителем председателя правительства — министром промышленности и торговли Пермского края Алексеем Чибисовым и представителем президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олегом Третьяковым. В совещании также приняли участие заместитель министра экономического развития и инвестиций региона Владимир Верюжский и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Пермского края Яна Фурман. Они познакомили иностранных гостей с возможными направлениями международного сотрудничества и вкладом нефтяников в социально-экономическое развитие региона.

Как отметил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, экономика Пермского края полностью восстановилась после ограничений 2020 года.

«Регион успешно преодолел уровень развития 2019 года и сейчас можно говорить об опережающем развитии всех отраслей промышленности. Ожидается, что в 2021 году валовый региональный продукт вырастет на 3,5-4%, а если говорить о промышленности, то уже сейчас уровень промышленного производства опережает 2019 год на 5%, и с учетом мировой конъюнктуры, мы планируем, что эти темпы сохранятся и в 2021, и в 2022 году», — подчеркнул Алексей Чибисов.

«Пермский край — один из старейших регионов нефтедобычи в России, эта историческая особенность определила уникальность региона среди территорий присутствия ЛУКОЙЛа — здесь выстроена полная нефтяная вертикаль компании. Я благодарю правительство Пермского края, сконцентрированное на развитии промышленной кооперации. Прикамье имеет огромный промышленный потенциал!», — отметил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег Третьяков.

В рамках промышленной экскурсии на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» иностранная делегация побывала в центральном пункте управления предприятия, терминале фасованных масел, познакомилась с работой теплоэлектростанции собственных нужд. Также в программе — посещение офиса Эр-Телеком Холдинга и производственной площадки Промобота.

А сегодня, 22 октября, состоялась встреча деловых кругов — гости краевой столицы обсудили с представителями бизнеса и деятелями культуры Прикамья перспективы дальнейшего сотрудничества. Здесь же состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Бельгийско-Люксембургской торговой палатой и клубом финансистов Пермского края.

«Компания «ЛУКОЙЛ» помогала нам в организации этой миссии. Но у нас достаточно широко представлен экономический сектор. Я вижу большой интерес к Пермскому краю, с 2010 года приезжаю сюда регулярно, вижу прогресс, который здесь происходит. И прогресс этот связан и с экономическим состоянием, и с развитием индустрий, и с культурной составляющей», — рассказал Глава Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.